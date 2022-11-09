09 Ноября 2022
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Фото:youtube.com

Киркоров отхлестал розами зрителя на концерте

Певец Филипп Киркоров снова повел себя, мягко говоря, эксцентрично на концерте в Алмате.

В сеть попали кадры, на которых артист спускается в зрительный зал, подходит к зрителю в первом ряду и хлещет его букетом из роз. После этого Киркоров недовольно бросил букет на сцену и вернулся на нее сам. Что разгневало короля российской поп-сцены – неизвестно.

На другом видео с этого же концерта Киркоров кричал на кого-то в зале: "Встал и ушел отсюда!". После этого певец признался со сцены, что любит людей.

Telegram-канал Shot сообщил со ссылкой на директора Киркоров, что провинился один из членов концертной команды – он, якобы, помешал поклонницам подойти к сцене для приветствия кумира.

Теги: филипп киркоров, концерт, агрессия



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