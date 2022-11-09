09 Ноября 2022
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Фото: пресс-служба РМК

В RCC назвали новую дату боя Шлеменко и Исмаилова в Екатеринбурге

Уральский промоушен Russian Cagefighting Championship утвердил новую дату поединка между известными бойцами Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе RCC, встреча российских спортсменов возглавит турнир RCC 13, который состоится 3 декабря в Екатеринбурге на многотысячной арене "Уралец". Бой пройдет в средней весовой категории.

Напомним, поединок Шлеменко – Исмаилов должен был состояться еще в августе, но тогда Магомед не успел восстановиться после операции на колене. Специально под это противостояние в RCC запускали реалити-шоу с участием бойцов со всей страны, в финале которого команда "Лысого Хищника" оказалась сильнее команды "Шторма".

Ранее в Екатеринбурге показали документальный фильм о предстоящей схватке Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова.

Теги: Шлеменко, Исмаилов, бой, RCC



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