Кириенко сообщил о поездке Пескова в Луганск

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня ночью вернулся из Луганска. Об этом сообщил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

По его словам, официальный представитель Кремля проводил в Луганске программу обучения для представителей СМИ и пресс-служб ЛНР и ДНР, передает РИА Новости.

Сам Кириенко в мае посетил Донбасс. В ходе визита в Мариуполь он побывал на заводе имени Ильича, в морском порту, центре помощи "Единой России", встретился с ветеранами Великой Отечественной войны. Поездку Кириенко совершил вместе с секретарем генсовета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком.