09 Ноября 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области суд не стал смягчать приговор женщине, осужденной за убийство ребенка

Челябинский областной суд оставил без изменения приговор местной жительницы, осужденной к 1 году 10 месяцам в колонии-поселении за убийство новорожденного ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что ночью 16 мая текущего года в деревне Давлетбаева в туалете на приусадебном участке обвиняемая родила ребенка и нанесла ему не менее 38 ударов тупым предметом по голове и телу и 17 ножевых ранений. Ребенок скончался. Тело младенца она выкинула в выгребную яму.

Женщина в момент совершения преступления находилась в психотравмирующей ситуации.

Приговор обжаловали защитник и близкая родственница осужденной, которая выступает потерпевшей по делу. Они просили суд отменить приговор, уголовное дело прекратить в связи с примирением сторон либо назначить наказание, не связанное с изоляцией от общества.

Теги: ребенок, убийство, суд,



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