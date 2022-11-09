В Челябинской области суд не стал смягчать приговор женщине, осужденной за убийство ребенка

Челябинский областной суд оставил без изменения приговор местной жительницы, осужденной к 1 году 10 месяцам в колонии-поселении за убийство новорожденного ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что ночью 16 мая текущего года в деревне Давлетбаева в туалете на приусадебном участке обвиняемая родила ребенка и нанесла ему не менее 38 ударов тупым предметом по голове и телу и 17 ножевых ранений. Ребенок скончался. Тело младенца она выкинула в выгребную яму.

Женщина в момент совершения преступления находилась в психотравмирующей ситуации.

Приговор обжаловали защитник и близкая родственница осужденной, которая выступает потерпевшей по делу. Они просили суд отменить приговор, уголовное дело прекратить в связи с примирением сторон либо назначить наказание, не связанное с изоляцией от общества.