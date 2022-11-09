09 Ноября 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На уральском предприятии рабочий получил травмы, упав с двухметровой высоты

Работник промышленного предприятия уральского города Реж получил травмы на производстве. В обстоятельствах начала разбираться прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось 8 ноября: во время ремонтных работ в щебеночном цехе 38-летний электрослесарь внезапно оступился и упал с двухметровой высоты. Пострадавшего мужчину госпитализировали с многочисленными травмами головы и туловища. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.

В прокуратуре намерены оценить достаточность мер, принимаемых работодателем по исполнению законодательства об охране труда. При наличии оснований в ведомстве пообещали принять меры.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда). По факту инцидента проводится доследственная проверка.

Теги: рабочий, травмы, падение, прокуратура, Реж



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