На уральском предприятии рабочий получил травмы, упав с двухметровой высоты

Работник промышленного предприятия уральского города Реж получил травмы на производстве. В обстоятельствах начала разбираться прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось 8 ноября: во время ремонтных работ в щебеночном цехе 38-летний электрослесарь внезапно оступился и упал с двухметровой высоты. Пострадавшего мужчину госпитализировали с многочисленными травмами головы и туловища. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.

В прокуратуре намерены оценить достаточность мер, принимаемых работодателем по исполнению законодательства об охране труда. При наличии оснований в ведомстве пообещали принять меры.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда). По факту инцидента проводится доследственная проверка.