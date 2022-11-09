09 Ноября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Зарплаты в Росгидромете не дотягивают даже до МРОТ – комитет ГД по экологии

Депутаты Госдумы потребовали разобраться с ситуацией с зарплатами в Росгидромете. По информации членов комитета ГД по экологии, дефицит зарплатного фонда в этой организации превышает 925 млн руб. "Зарплаты сотрудников не дотягивают даже до МРОТ, руководство перераспределяет ставки за счет открытых вакансий, на которые никого не принимают", - сообщили депутаты на заседании комитета.

Представитель Минтруда сообщила, что сейчас численность штата Росгидромета составляет 24,7 тыс. человек, на их обеспечение зарплатой требуется 7,5 млрл руб. в год, по факту в бюджете предусмотрена на следующий год сумма в 7,9 млрд руб. Но она также согласилась с тем, что только 80% ставок в Росгидромете закрыто.

Депутаты возразили: если организация наберет полный штат, то возникнет как раз дефицит в более чем 900 млн руб.

Комитет заявил о намерении к Новому году разобраться со штатным расписанием Росгидромета и выяснить, насколько нужны 20% вакантных должностей.

Теги: росгидромет, мрот, зарплата



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