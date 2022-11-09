Начался суд по делу о стрельбе в казанской гимназии: Галявиев кричал журналистам: "Идите отсюда!"

Верховный суд Казани начал рассмотрение уголовного дела Ильназа Галявиева, обвиняемого в убийстве девяти человек в гимназии № 175.

Галявиев отказался отвечать на вопросы прессы. Он кричал журналистам: "Идите отсюда!" и потребовал запретить фото- и видеосъемку, сообщает РИА Новости.

Процесс будет открытым, однако судья вправе закрыть отдельные части заседания, поскольку в числе потерпевших есть подростки.

Напомним, в результате атаки на школу 11 мая 2021 года погибли семь детей и две учительницы. 24 человека пострадали.

Галявиеву предъявлено обвинение в массовом убийстве, покушении на убийство, повреждении имущества и изготовлении взрывного устройства. Экспертиза признала молодого человека вменяемым. Стрелку грозит пожизненное заключение.