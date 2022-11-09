Количество латинизмов в России перешло все санитарные нормы – комитет ГД по культуре

Депутаты Госдумы намерены изгнать "латинизмы" с вывесок на городских улицах, из речи чиновников и из публикаций в СМИ. Комитет ГД по культуре начнет подготовку пакета законопроектов на эту тему, в том числе поправки в Административный кодекс.

"Вывески должны быть исключительно на русском языке, выступления госчиновников - тоже. СМИ тоже должны быть только на русском языке. В КоАПе должны появиться такие статьи, которые карают за неисполнение норм законов", - заявила член комитета Елена Драпеко.

Ее поддержала председатель комитета Елена Ямпольская. "Мы не можем не замечать, что количество латинизмов перешло уже все санитарные нормы. Мы ходили по центральным улицам [Москвы] и убедились, что 70% надписей - на английском либо транскрипция. Это ненормально для России. В регионах зачастую это и 95%", - сообщила депутат. Она добавила, что "язык – это очень серьезно, это часть национального суверенитета".

"Мы начинаем борьбу с повальной латинизацией нашего пространства", - объявила Ямпольская.