09 Ноября 2022
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Политика За рубежом
Фото: newsarium.org

Демократы получают реальные шансы сохранить контроль над Сенатом

По результатам выборов в США демократы имеют хорошие шансы сохранить контроль над верхней палатой Конгресса - Сенатом. Это следует из текущих данных, которые в онлайм-режиме публикуют американские СМИ. У республиканцев нет никаких шансов взять 51 место из 100 по итогам выборов 8 ноября.

В предыдущем Сенате расклад был 50 на 50, но демократы имели преимущество благодаря голосу вице-президента Камалы Харрис. Сейчас демократы получают уже 48 мест против 48 у республиканцев. При этом первые лидируют еще в трех штатах - Неваде, Джорджии и Аризоне, в последней отрыв от кандидата-республиканца внушительный. В Аризоне хотя и подсчитано лишь 56% голосов, отрыв демократов огромен - 56% против 41%. То есть демократы получают 49 мест. Из трех оставшихся штатов им нужно взять хотя бы один для сохранения контроля над Сенатом.

Продемократическая The New York Times ликует: никакой "красной волны" (цвета республиканцев), которую они ожидали, не случилось. Очень важной может оказаться победа демократа Джона Феттермана после бурной кампании в Пенсильвании, которая, правда, еще не окончательная.

"Долгожданная красная волна Республиканской партии в Сенате выглядела скорее как рябь, поскольку кандидаты от Демократической партии удержали места в Нью-Гэмпшире, Колорадо и штате Вашингтон", - признает прореспублианская The Washington Times.

Республиканцы лишь точно берут Палату представителей.

Однако у республиканцев есть надежда. Дело в том, что в Джорджии ни один из кандидатов может не получить 50% голосов. Это означает, что 6 декабря будет второй тур выборов. То же самое может произойти в Пенсильвании, где демократы пока набирают 50,0% после подсчета 93% голосов. К этим двум штатам может добавиться и третий - Висконсин, где республиканцы лидируют, а их преимущество очень мало - 50,6% против 49,2% у демократов. Правда, это маловероятно.

В целом распределение симпатий американцев совпало с их традиционными предпочтениями. То есть традиционно "синие" (продемократические) штаты проголосовали за демократов, традиционно "красные" - за республиканцев. Исход выборов в США решают "колеблющиеся" штаты.

Вчера президент США Джо Байден заявил, что Демократической партии удастся сохранить контроль над Сенатом. Политолог-американист Рафаэль Ордуханян заявил накануне, что демократы не отдадут Конгресс республиканцам, для чего пойдут на очередные фальсификации. Так, в Пенсильвании идет судебная тяжба за признание бюллетеней, отправленных по почте. С учетом минимальной разницы окончательное решение суда может стать судьбоносным.

Не исключено, что судьба Сената будет решаться во втором туре выборов в одном-двух ключевых штатах. Сейчас все внимание приковано к четырем: Неваде, Джорджии, Пенсильвании и Висконсину. Именно в них определяются результаты вчерашнего голосования. Причем в первых двух или даже трех выглядит вполне вероятным второй тур.

Теги: выборы, США, конгресс



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