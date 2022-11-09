В Тюменской области для мобилизованных купили зимние сапоги, шапки, берцы и другое обмундирование

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил об отправке новой партии груза для мобилизованных жителей региона.

"Называть точные цифры нельзя. Чтобы был понятен объем, скажу одно: погрузка заняла два дня. Отправили спальные мешки, туристические коврики, демисезонные костюмы, берцы, зимние сапоги, шапки, балаклавы, термобелье, дождевики, термосы, ножи, металлические карабины и тактические наушники. Все снаряжение приобрели за счет средств областного бюджета", - написал Моор в своем Telegram-канале.

Представители регионального оперативного штаба на связи с командирами наших подразделений, поэтому покупка оборудования и амуниции идет по конкретным запросам.

Напомним, ранее стало известно, что мобилизованные в Тюменской области начали поступать единовременные выплаты в размере 100 000 руб. Разовая выплата призванным в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации перечисляется из областного бюджета. Такое решение принял губернатор региона Александр Моор, чтобы поддержать семьи призванных граждан. Выплаты поступают автоматически на счета мобилизованных тюменцев в течение трех рабочих дней после получения сведений из Военного комиссариата Тюменской области. Пока выплаты получила только "первая партия" мобилизованных. Заявления писать не нужно, все начисления производятся автоматически, специалисты перечисляют средства максимально оперативно, так как понимают важность этой поддержки.