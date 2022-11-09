09 Ноября 2022
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Политика За рубежом Украина
Фото: скриншот с youtube-трансляции

Зеленский заговорил об условиях переговоров с Россией под влиянием США, - Politico

Изменение позиции Владимира Зеленского о том, что переговоры с Россией невозможны при президенте Владимире Путине, напрямую связано с "подталкиванием" со стороны США, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Уточняется, что глава Украины ранее назвал пять условий, среди которых не было упоминания невозможности переговоров с Путиным.

По данным Politico, Зеленский смягчил подход после продолжительных переговоров между Киевом и Вашингтоном.

Как пишет газета, американские чиновники не просили напрямую Зеленского поменять свою позицию, но дали четко понять, что необходимости "показать миру готовность завершить конфликт мирным путем". Один из источников сказал изданию, что при этом Вашингтон не считает, что переговоры должны начаться незамедлительно.

7 ноября Зеленский заявил, что Киев готов пойти на переговоры с Россией, но есть ряд условий. По его словам, это восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится.

Ранее западные СМИ сообщали, что администрация Джо Байдена в частном порядке призывает Владимира Зеленского продемонстрировать открытость к переговорам с Россией, напоминает Regnum. По данным Washington Post, требования Вашингтона в общем-то не направлены на то, чтобы Киев сел за стол переговоров, скорее, это попытка сохранить моральное достоинство в глазах международных сторонников Украины.

Теги: зеленский, сша, переговоры



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