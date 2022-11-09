В Челябинске задержали мужчину, вытолкнувшего подростков из маршрутки

В Челябинске задержали мужчину, которого подозревают в причинении вреда здоровью 13-летней девочке в маршрутке.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, им оказался 61-летний челябинец. По предварительным данным, он вытолкнул подростка из салона маршрутки.

Инцидент произошел вечером 3 ноября в салоне автобуса. Между мужчиной и группой подростков произошел конфликт. По предварительным данным, на одной из остановок мужчина вытолкнул из салона 15-летнего подростка, затем 13-летнюю девочку, которая при падении получила травму головы. В настоящий момент мужчину разыскивают сотрудники полиции.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Проводятся следственные мероприятия.