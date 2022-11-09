09 Ноября 2022
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Происшествия Тюменская область
Фото: УГИБДД по Тюменской области

В Тюменской области произошла массовая авария из-за оторвавшегося у автобуса колеса

В Тюменской области произошла массовая авария из-за автобуса, у которого отвалилось колесо. Автобус, мусоровоз и два легковых автомобиля столкнулись на трассе Ялуторовск – Ярково, из-за этого даже пришлось ограничивать движение (его сделали реверсивным).

По предварительным данным областного управления ГИБДД, авария произошла из-за колеса, отвалившегося от рейсового автобуса и покатившегося по дороге. Колесо повредило автомобиль "Грейт Волл", его водитель затормозил, водитель ехавшего следом "Киа" также затормозил, водитель мусоровоза "КАМАЗ" не смог остановить грузовик, он врезался в "КИА".

Пострадавших в ДТП нет.

Автобус, в которого отвалилось колесо на трассе Ялуторовск - Ярково(2022)|Фото: УГИБДД по Тюменской области

Массовая авария, случившаяся из-за оторвавшегося колеса автобуса(2022)|Фото: УГИБДД по Тюменской области

Теги: Ялуторовск - Ярково, автобус, авария



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