В Тюменской области произошла массовая авария из-за оторвавшегося у автобуса колеса

В Тюменской области произошла массовая авария из-за автобуса, у которого отвалилось колесо. Автобус, мусоровоз и два легковых автомобиля столкнулись на трассе Ялуторовск – Ярково, из-за этого даже пришлось ограничивать движение (его сделали реверсивным).

По предварительным данным областного управления ГИБДД, авария произошла из-за колеса, отвалившегося от рейсового автобуса и покатившегося по дороге. Колесо повредило автомобиль "Грейт Волл", его водитель затормозил, водитель ехавшего следом "Киа" также затормозил, водитель мусоровоза "КАМАЗ" не смог остановить грузовик, он врезался в "КИА".

Пострадавших в ДТП нет.