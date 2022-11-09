Уехавший из России уральский журналист Колезев объявлен в розыск МВД

Уральский журналист, главный редактор издания Republic* и основатель издания It's My City Дмитрий Колезев объявлен в розыск по линии Министерства внутренних дел.

Информацию о том, что Колезев разыскивается, Накануне.RU подтвердили в МВД. Основанием для розыска журналиста в ведомстве назвали статью Уголовного кодекса. Что это за статья, в полиции не уточнили.

Сам Колезев у себя в Telegram-канале заявил, что он "понятия не имеет", по какому делу его ищут, а о возбуждении "уголовки" и розыске якобы узнал из СМИ.

"Некоторое время назад меня предупреждали знакомые в России, что ФСБ заказывает экспертизы по некоторым моим публикациям (причем, как мне сказали, некоторые эксперты отказывались искать состав – спасибо им). Скорее всего, или фейки о ВС РФ, или дискредитация ВС РФ, конечно", - предположил журналист.

Напомним, Дмитрий Колезев стал главредом Republic* в июне 2021 года. 15 октября того же года Министерство юстиции России внесло ООО "Москоу диджитал медиа"*, учредителя издания, в реестр СМИ-иноагентов. Сам Колезев утверждал, что никакого иностранного финансирования у издания нет.

В марте 2022 года Дмитрий уехал из России, а Роскомнадзор заблокировал сайт Republic*. Что касается It's My City, то их сайт также заблокирован РКН по причине "распространения недостоверной информации о спецоперации на Украине".

*Внесен Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.