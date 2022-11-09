09 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

Челябинские дети разработают робота-экскурсовода для ТМК

Учащиеся "Кванториума" в Челябинске разработают робота-экскурсовода для Трубной металлургической компании (ТМК).

Как сообщает пресс-служба ТМК, Научно-технический центр компании (НТЦ ТМК) подписал с челябинским "Детским технопарком "Кванториум" соглашение о сотрудничестве в целях реализации совместных проектов, в том числе по разработке экскурсионной роботизированной системы для металлургического производства на площадке Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ, входит в ТМК).

За восемь месяцев дети сотрудников ЧТПЗ, которые учатся в "Кванториуме", будут осваивать навыки компьютерного программирования, электротехники, работы на станках с числовым программным управлением, подготовки технической документации, а также презентации и защиты проектов. Итогом работы группы из 14 человек станет создание робота-экскурсовода для цеха по изготовлению труб большого диаметра "Высота 239" и презентация проекта на международной технологической конференции Startup Village 2023 в Москве.

"Сотрудничество с такими крупными компаниям как ТМК дает возможность вовлекать больше школьников в инженерно-конструкторскую и научно-исследовательскую деятельность, знакомить ребят с работой реальных металлургических предприятий, показывать рабочие профессии изнутри. Такие проекты вносят вклад в формирование будущих высококвалифицированных кадров для российской промышленности", — отметила руководитель структурного подразделения "Детский технопарк "Кванториум" в Челябинске Анна Тихоненко.

Теги: Трубная металлургическая компания, научно-технический центр, дети, робот, разработка



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