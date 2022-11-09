В Челябинской области продажи молока сократились на 9%

В Челябинской области за девять месяцев года реализация молока сельскохозяйственными организациями сократилась на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили Накануне.RU в Контрольно-счетной палате региона.

При этом реализация зерна увеличилась на 29,9%, скота и птицы (в живом весе) на5,2%, а яиц на 3,3%.

В регионе за этот период было реализовано 200,3 тыс. тонн зерна, 315,9 тыс. тонн скота и птицы, 106 тыс. тонн молока и 1072,6 млн штук яиц.