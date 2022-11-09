Махонин заявил о необходимости помогать прикамцам, возвращающимся с СВО с ранениями и инвалидностью

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с куратором Центра помощи мобилизованным Константином Строгим, в ходе которой поставил новые задачи, требующие слаженной межведомственной работы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

"С территории СВО возвращаются земляки, среди которых есть люди с ранениями и инвалидностью. Многим из них необходима помощь, в том числе в реабилитации – со стороны медиков, психологов, а также по линии военкоматов и другим. Важно, чтобы вопросы и этих наших земляков мы также решали", - сообщил Махонин.

Глава Прикамья обозначил, что в координации работы по этому направлению, а также по взаимодействию с воинскими частями будет полезен опыт Константина Строгого, который возглавляет Центр помощи мобилизованным, созданный в рамках инициативы "Помощь здесь. Пермский край".

Он попросил Строгого в ближайшее время запланировать поездки в учебные центры и оценить, как проходит подготовка и боевое слаживание резервистов.



"Также нужно выявить актуальные вопросы, которые на сегодня надо решить, в том числе в части экипировки", – отметил губернатор.



Константин Строгий сообщил, что работа по выявлению текущих потребностей уже ведется.

"Мы обратились к руководителям подразделений с просьбой предоставить списки того, что им необходимо. Если раньше с их стороны был запрос на одежду, обувь, спальные мешки и другие вещи для индивидуального применения, то сейчас командиры просят о содействии в приобретении того, что поможет организовать работу подразделений в зоне СВО. Это шансовый инструмент, расходные материалы для строительства укреплений, дизельные генераторы, тепловизоры. В ходе предстоящих выездов в учебные части этот вопрос будет проработан более тщательно, результаты представлю", – сказал Константин Строгий.



По итогам совещания Дмитрий Махонин поручил координаторам проекта "Помощь здесь. Пермский край" продолжать работу и оперативно сообщать о возникающих сложных вопросах, требующих решений.