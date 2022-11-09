В Китае возмущены "бесстыдной национализацией" Киевом завода "Мотор Сич"

Китайская компания Beijing Skyrizon, которая ранее владела акциями "Мотор Сич", выступила с комментарием о национализации украинским режимом завода, которая была объявлена на днях.

"Мы решительно выступаем против бесстыдного поведения государства Украины, касающегося политизации нормального делового поведения, насильственной национализации компании ПАО "Мотор Сич" и необоснованного разграбления законных прав и интересов китайских инвесторов", - говорится в заявлении Beijing Skyrizon в соцсети WeChat.

В заявлении отмечается, что инвесторы никогда не откажутся от борьбы за защиту своих законных прав.

Напомним, в 2018 году вокруг "Мотор Сич" разразился скандал. Более 50% акций предприятия было продано китайским инвесторам. Однако после вмешательства США режим отменил уже совершенную сделку, что вызвало недовольство Китая. Там потребовали компенсировать убытки на сумму более 4,5 млрд долларов. На днях Beijing Skyrizon повторила, что будет добиваться через суд в Гааге выплаты этой компенсации, потому что из-за действий Киева китайские инвесторы понесли значительные убытки и на Украине, и в Китае.

Украинские телеграм-каналы пишут, что национализация активов местных олигархов является требованием США. В Киеве долго не хотели на это идти, но в США поставили жесткое условие: если режим и дальше хочет получать поддержку США, то активы местных олигархов надо забрать. Сообщается, что сгущаются тучи над бывшим "королем Донбасса" Ринатом Ахметовым. Предлог для национализации энергохолдинга ДТЭК уже готов - тяжелая ситуация с электричеством.