США предлагают России альтернативу в вопросе обмена заключенными, - Белый дом

Вашингтон предлагает Москве ряд "альтернативных путей" по решению вопроса заключенных. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Несмотря на отсутствие добросовестных переговоров с российской стороны, правительство США продолжало развивать это предложение и предлагать альтернативные потенциальные пути продвижения вперед по всем возможным каналам", — цитирует РИА Новости Жан-Пьер.

В администрации американского президента утверждают, что российской стороне было передано "серьезное предложение", однако Москва на него не согласилась.

Напомним, летом Белый дом предложил обменить Москве россиянина Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер. О возможном диалоге по этому поводу говорил, в частности, госсекретарь США Энтони Блинкен.

Также сообщалось, что Россия запросила у США внести в список на обмен еще одного российского гражданина, кроме Виктора Бута. Речь идет о россиянине по имени Вадим Красиков. Кроме того, при обсуждении якобы появлялось имя российского бизнесмена Владислава Клюшина.