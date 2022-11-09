09 Ноября 2022
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Экономика Крым Украина
Фото: youtube.com

Имущество олигарха Коломойского национализируют и на Украине, и в России

В Крыму собираются продолжить национализацию имущества украинских олигархов, поддерживающих текущий киевский режим, у них изымут земельные участки, сообщил глава госсовета республики Владимир Константинов.

Ранее крымские власти национализировали несколько предприятий, которые также связывают с бизнесменами, лояльными украинскому руководству. В число таких компаний попали бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительный завод "Залив", а также строительный гипермаркет "Новацентр".

"Мы работаем в этом направлении. Сейчас комиссия занимается земельными участками, недвижимостью, предприятиями. В этом отношении все должно быть четко определено, должна быть доказана принадлежность объекта тому или иному персонажу. Также должны быть подтверждены враждебные действия владельцев по отношению к России. Только это является основанием для проведения национализации. Мы не отбираем имущество у всех без разбора", - сказал Константинов РИА Новости.

Он добавил, что под национализацию может попасть имущество олигархов Ахметова и Коломойского.

Интересно, что имущество Коломойского также национализируют и на Украине.

Теги: игорь коломойский, национализация, крым



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