Имущество олигарха Коломойского национализируют и на Украине, и в России

В Крыму собираются продолжить национализацию имущества украинских олигархов, поддерживающих текущий киевский режим, у них изымут земельные участки, сообщил глава госсовета республики Владимир Константинов.

Ранее крымские власти национализировали несколько предприятий, которые также связывают с бизнесменами, лояльными украинскому руководству. В число таких компаний попали бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительный завод "Залив", а также строительный гипермаркет "Новацентр".

"Мы работаем в этом направлении. Сейчас комиссия занимается земельными участками, недвижимостью, предприятиями. В этом отношении все должно быть четко определено, должна быть доказана принадлежность объекта тому или иному персонажу. Также должны быть подтверждены враждебные действия владельцев по отношению к России. Только это является основанием для проведения национализации. Мы не отбираем имущество у всех без разбора", - сказал Константинов РИА Новости.

Он добавил, что под национализацию может попасть имущество олигархов Ахметова и Коломойского.

Интересно, что имущество Коломойского также национализируют и на Украине.