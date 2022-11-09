В МЧС назвали причину крупного пожара в промзоне Екатеринбурга

В МЧС назвали предварительную причину крупного пожара в промзоне на улице Аппаратная в Екатеринбурге, который произошел в середине октября.

Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции заместитель главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Сергей Махнев, пока что продолжаются пожарно-технические экспертизы. Также назначена электротехническая экспертиза.

"Предварительная причина пожара – это неосторожное обращение с огнем. Тепловое воздействие на горючие материалы", - сообщил Махнев, отвечая на вопрос Накануне.RU о причинах возгорания.

Напомним, сигнал о пожаре на улице Аппаратная в Екатеринбурге поступил днем 14 октября. Изначально сообщалось, что на площади 100 квадратных метров горит пластиковая продукция в помещении ангара. В дальнейшем площадь горения увеличилась до 4 тысяч квадратных метров. Сообщалось, что один человек пострадал.

В ночь на 15 октября пожар удалось локализовать на площади 4 тысячи 800 квадратных метров. 16 октября ликвидировали открытое горение, а 17 октября пожар в ангаре был полностью потушен.