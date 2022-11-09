Экс-глава Ростуризма отказалась от перехода на пост куратора туризма в Минэке

Бывший руководитель Ростуризма Зарина Догузова отказалась от предложения занять пост замминистра экономического развития, отвечающего за развитие туристической отрасли. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Причины отказа не уточняются.

Предложение стать куратором туристической отрасли в Минэкономразвития Догузова получила от вице-премьера Дмитрия Чернышенко сразу после того, как Ростуризм был ликвидирован указом президента (20 октября).

В начале ноября РБК сообщало, что временным куратором туристической отрасли в министерстве стал замминистра Дмитрий Вахруков. Сейчас он отвечает в Минэке за региональную политику.