На Среднем Урале не будут проверять заведения после пожара в ночном клубе Костромы

На Среднем Урале не будет проводиться дополнительных проверок развлекательных заведений после пожара в Костроме, где в ночном клубе погибли 13 человек. Об этом заявил заместитель главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Сергей Махнев.

Как рассказал он в среду на пресс-конференции в Екатеринбурге, на сегодняшний день поручений о проведении проверок в отношении данной категории объектов в свердловское МЧС из центрального аппарата не поступало.

"Если же будут поступать какие-то обращения граждан о нарушениях требований пожарной безопасности, в установленном порядке они все 100% будут отрабатываться", - заверил Махнев, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Пожар в ночном клубе "Полигон" в Костроме произошел в ночь на 5 ноября. Погибли 13 человек, еще девять пострадали. Возгорание могло начаться после выстрела из охотничьей ракетницы. Подозреваемый задержан, по данным СМИ, им оказался житель Свердловской области.

По факту ЧП возбуждено несколько уголовных дел. Сообщалось, что во время пожара в костромском ночном клубе эвакуационные выходы были заперты.