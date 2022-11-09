Около 80 кг наркотиков уничтожили в Челябинской области

В Челябинской области уничтожили 80 кг наркотиков, изъятых из незаконного оборота, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

Эти наркотические средства являлись вещественными доказательствами по уголовным делам, находившимся в производстве следственного отдела УФСБ по Челябинской области. Их сожгли в печах Челябинского металлургического комбината.

В частности, было уничтожено около 44 кг мефедрона и 15,5 кг a-PVP, которые были изъяты у участников организованной преступной группы, которые распространяли их через интернет-магазин в различных регионах России. Пятерых жителей региона задержали в ноябре 2020 года. Также была ликвидирована нарколаборатория в одном из арендованных производственных помещений в челябинском поселке Каштак. Задержанные получили сроки в колонии строгого режима.

Всего осуждены 12 человек.