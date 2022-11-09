Орлов призвал застройщиков Екатеринбурга обеспечивать жильем молодых педагогов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов призвал местных застройщиков создавать максимально привлекательные условия для привлечения новых кадров в общеобразовательные учебные заведения. Одним из них является служебная квартира, которую девелопер может предоставить школе для дальнейшего вручения ее нуждающемуся в жилье педагогу. Именно такая программа с 2021 года действует в Академическом при поддержке АО СЗ "РСГ-Академическое".

"Я очень надеюсь, что те наши ведущие застройщики, которые осваивают крупные территории и применяют при этом комплексный подход, где мы принимаем участие в строительстве улично-дорожной сети, социальных объектов, также озаботятся тем, чтобы обеспечить на тех же условиях или на каких-либо иных приемлемых, кадрами эти общеобразовательные учреждения. Мы такие работы с застпойщиками в обязательном порядке будем вести, и я надеюсь, что они последуют примеру "РСГ-Академическое". Тема привлечения кадров актуальна", - заявил градоначальник.

В программе 2022 у "РСГ-Академическое" - шесть квартир: четыре 3-комнатные и две 2-комнатные. Сегодня ключи от нового жилья Алексей Орлов торжественно вручил педагогам школы №123 и детского сада №43.