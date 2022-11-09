09 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

Аваков призвал не атаковать Херсон из-за огромных жертв

Херсон является для Киева политически, но не стратегически важным регионом, атака на который обернется огромными жертвами. Об этом на израильском радио сказал экс-глава МИД Украины Арсен Аваков.
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Он за то, чтобы атаковать Мелитополь и перерезать сухопутный коридор в Крым. При этом уверен, что в ближайшее время Россия оставит все правобережье Херсонской области, поэтому не стоит идти на лишние жертвы.

После материалов в западной прессе о том, что на переговорах США предлагали России оставить Херсон в обмен на заморозку военного конфликта, на Украине активизировались разговоры о будущем региона. Действующие власти региона тоже подпитывают разные слухи. Так, заместитель врио губернатора Кирилл Стремоусов заявил, что в ближайшие дни можно "ожидать развязку событий в Херсоне" и власти "готовы к любым решениям, даже самым сложным", но основной приоритет России - это сохранение и спасение жизней местных жителей. Из чего некоторые сделали вывод, что Россия готовится оставить город.

Однако многие на Украине видят в этом ловушку, чтобы склонить ВСУ к наступлению на будто бы без пяти минут оставленный город. Так считает, например, бывший полковник Генштаба ВСУ Олег Жданов. Он уверен, что Россия специально создает видимость оставления Херсона, а на самом деле там боеспособные части.

Военное командование ВСУ также недавно заявило, что Россия хитрит с оставлением Херсона. А в конце октября в офисе Зеленского отметили, что ситуация под Херсоном меняется в неприятную для Киева сторону. Главный военный спикер режима Алексей Арестович сказал, что Россия усилила свою группировку. Позже появились сообщения, что оперативное командование "Юг" отложило намеченное на конец октября наступление из-за нехватки зарубежных орудий калибра 155 мм.

При этом в США считают, что Киев может захватить Херсон.

"Я уверен, что у них есть возможность сделать это", - сказал министр обороны США Ллойд Остин.

Украинские телеграм-каналы сообщали, что Зеленский обещал Джо Байдену наступление на Херсон уже на днях. В целом все эксперты сходятся во мнении, что ситуация по Херсону как-то связана с идущими переговорами.

Обозреватель Юрий Подоляка считает, что наступление ВСУ на Херсон сегодня началось. Оно началось сразу с трех сторон – от Николаева на Херсон (Правдино), на Снигиревку и от Дудчан вдоль водохранилища на Меловое.

Теги: Украина, Херсон



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