В Перми не состоялись торги по имуществу "Мотовилихинских заводов"

На торги по имуществу "Мотовилихинских заводов" не поступило ни одной заявки.

В связи с тем, что на участие в торгах не поступило ни одной заявки, организатором торгов принято решение о признании данных торгов несостоявшимися, говорится в сообщении, опубликованном в карточке предприятия на портале "Федресурс".

Напомним, ранее стало известно, что имущество "Мотовилихинских заводов" оценили в 2,6 млрд руб. В конце августа на предприятии побывал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.