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Происшествия Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Перми экс-гендиректор "Сильвинита" избежал ответственности по долгам "Экопромбанка"

Арбитражный суд Уральского округа оставил без изменений решение апелляционной инстанции, отказавшей в привлечении бизнесмена, бывшего гендиректора ОАО "Сильвинит" Петра Кондрашева к субсидиарной ответственности по долгам Экопромбанка. Агентство страхования вкладов требовало взыскать с него более 4,133 млрд руб.

По мнению АСВ, Кондрашев фактически контролировал банк, который был признан банкротом в 2014 г., пишет "Ъ-Прикамье". Суд первой инстанции согласился с мнением заявителя, что бизнесмен осуществлял контроль над кредитной организацией через кипрские компании, у которых были в залоге акции банка.

Этот судебный акт был отменен Семнадцатым арбитражным апелляционным судом. Он установил, что Петр Кондрашев контролировал лишь одно из указанных юридических лиц. При этом апелляция согласилась с мнением АСВ, что ответчик причастен к выводу средств банка через подконтрольные фирмы. Это является основанием для привлечения к субсидиарной ответственности, но такое решение невозможно вынести из-за истечения срока давности.

Теги: Экопромбанк, Петр Кондрашев, Сильвинит



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