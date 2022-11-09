Суперкомпьютер World One спрогнозировал сроки наступления конца света

Суперкомпьютер World One, прогнозирующий цивилизационные закономерности, определил срок вымирания человечества, сообщает издание The Daily Star.

Согласно подсчетам машины, конец света произойдет 2040 по 2050 год. Причиной краха цивилизации станет деятельность людей, в частности, загрязнение окружающей среды и его негативные последствия.

При этом даже полный переход на экологически чистые автомобили и строгий контроль рождаемости не исправят ситуацию к лучшему, пишет Regnum.

Несколько лет назад британский физик Стивен Хокинг спрогнозировал, что человечеству через 100 лет грозит гибель из-за невыносимой жары, которая станет следствием глобального потепления.

По словам ученого, если изменение климата продолжится, то атмосфера нагреется до такой степени, что Земля будет напоминать Венеру, температура поверхности которой достигает 467 градусов Цельсия.