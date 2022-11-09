В Херсонской области отбиты все атаки ВСУ, - Стремоусов

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о том, что по всем направлениям регионе "укровермахт попытался просочиться, но был отбит нашими войсками".

На Снегиревском направлении укронацисты попытались прорвать линию обороны, но также безуспешно, написал Стремоусов в своем Telegram-канале: "Нацисты понесли большие потери. Укровермахт подтягивает новые силы в надежде выполнить указания коллективного Запада. Коллективный Байден заканчивает свою магию и скоро укронацистов закончится финансирование из-за полного фиаско демократов на выборах в США".

"В наступлении укронацистов задействованы иностранные наёмники. На данном этапе ситуация находится под полным контролем российских военных", - подытожил Стремоусов.