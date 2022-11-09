В Челябинской области с рельсов сошли вагоны с щебнем

В Челябинской области сошли с рельсов четыре вагона, груженных щебнем. По данному факту проводится проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел сегодня утром на станции Шартымки. Вагоны не опрокинулись. Задержки движения поездов не было.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства схода грузовых вагонов. Прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.