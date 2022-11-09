"Единороссы" внесли в проект бюджета на 2023 год поправки на 35 миллиардов рублей

"Единороссы" придумали как распределить 35,5 млрд руб. нерасписанных средств в бюджете на 2023 год (если говорить о трехлетнем плановом периоде – это будет уже 59 млрд руб.). Учитывая, что у партии большинство в Госдуме, можно говорить о высокой вероятности принятия этих поправок. На фоне общих запланированных расходов в 29 трлн руб. сумма поправок выглядит ничтожной.

В "Единой России" предлагают прибавить денег на развитие села, центров занятости, поддержку культуры, восстановление объектов культурного наследия в регионах.

Во втором чтении бюджет будет рассмотрен 22 ноября. В прошлом году "Единая Россия" предложила перераспределить в виде поправок 45 млрд руб., правительство – 641 млрд руб. В этом году о поправках, внесенных правительством, пока не сообщалось.