Антонов: США затягивают конфликт на Украине, чтобы "снять сливки" за счет продажи оружия

США экономически заинтересованы в затяжном конфликте между Киевом и Москвой, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По словам дипломата, США продолжают "с маниакальным упорством придерживаться тактики войны на истощение".

Он пояснил, что Вашингтон получает множество экономических выгод от дальнейшей эскалации конфликта на Украине, который изматывает и Россию, и Европу.

"Стремление "снять сливки" за счет массовой продажи военной продукции, поставок СПГ: только бизнес, ничего личного", - заявил Антонов РИА Новости.

Отметим, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан пообещал сохранить поддержку Украине даже в случае победы Республиканской партии на выборах в Конгресс. По его словам, по оценкам Белого дома, со стороны как республиканцев, так и демократов звучат "сильнейшие" голоса в поддержку помощи киевскому режиму, пишет Regnum.