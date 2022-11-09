09 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге суд отказал в УДО торговцу девушками, отсидевшему 11 лет

В Екатеринбурге суд вновь отказал в условно-досрочном освобождении мужчине, отбывающему серьезный срок за торговлю людьми и вовлечение в занятие проституцией.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Янай Ави отбывает 16 лет в колонии по приговору Московского окружного военного суда от 25 апреля 2011 года. Его признали виновным в целом ряде преступлений, в том числе особо тяжких. Как показало расследование, под руководством Ави было организовано преступное сообщество, занимавшееся торговлей людьми – продажей девушек для занятия проституцией в зарубежных странах.

Отсидев 11 лет, главарь ОПС подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, однако прокуратура выступила против. По данным ведомства, в тюрьме Янай Ави неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности за нарушения порядка отбывания наказания, а его поведение не являлось стабильно правопослушным.

Накануне, 8 ноября, Чкаловский районный суд Екатеринбурга оставил ходатайство Ави без удовлетворения. Он продолжит отбывать свой срок.

Напомним, что в 2020 году торговец девушками настаивал на замене лишения свободы более мягким наказанием. Однако тогда выпускать из колонии его отказались.

Теги: девушки, торговля, УДО, суд, Екатеринбург



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Ранее 30.06.2020 12:39 Мск Суд Екатеринбурга отказался выпускать из колонии торговца девушками, приговоренного к 16 годам


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