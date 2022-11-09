Украина может вновь отключить ЛЭП, питающие энергией Запорожскую АЭС

Украина может когда угодно вновь отключить ЛЭП, питающие энергией Запорожскую АЭС.

"Запорожская атомная станция работает в режиме холодного останова. Ее энергоснабжение, переток тока пока идет, но в любой момент может прекратиться. На станции готовы в любой момент включить дизель-генераторы", - сказал ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Как сообщил Рогов 5 ноября, Украина возобновила подачу энергии на Запорожскую АЭС.