09 Ноября 2022
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Политика За рубежом
Фото: newsarium.org

Республиканцы побеждают на выборах в парламент США

В США проходят промежуточные выборы в двухпалатный парламент. По их итогам полностью сменится состав палаты представителей и на треть обновится сенат. Также в большей части штатов сегодня выбирают губернаторов.

По результатам уже опубликованных экзит-поллов республиканцы лидируют на выборах и в верхнюю, и в нижнюю палату Конгресса США. Их победа в палате представителей (всего 435 мест) пока более очевидна: они набирают 170 мест против 115 у демократов. В сенате (100 мест) республиканцы уже будут иметь 46 мест против 44 у демократов. Для законодательного превосходства партии нужно набрать 50 мест. В предыдущем сенате расклад был 50 на 50, но демократы имели преимущество благодаря голосу вице-президента Камалы Харрис. В палате представителей у Демократической партии также было большинство.

Голосование продолжается: в разных штатах установлено свое время до закрытия участков, поэтому окончательные итоги подвести еще нельзя.

Переход парламента под контроль республиканцев усложнит жизнь администрации президента-демократа, которому будет сложнее проводить через Конгресс непопулярные решения, например, о выделении значительных средств на помощь Украине.

Теги: республиканцы, конгресс, выборы, демократы, сша



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