ВСУ пошли в атаку в районе Снигиревки под Херсоном, - Стремоусов

Украинские военные пошли в атаку в районе Снигирёвки Херсонской области, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegramе-канале поздно вечером 8 ноября.

По его словам, во вторник ВСУ предприняли разведку боем на трех участках: Посад-Покровском, Бериславском и Снигиревском. На первых двух противник понес потери и отступил, а на Снигиревском участке фронта с утра развязались тяжелые бои.

Украинские войска предприняли попытку прорыва, перекинув резервы из Висунска и Березнеговатого, уточнил замглавы администрации. ВСУ закрепились на северной окраине Снигиревки вдоль железнодорожных путей.

Стремоусов также сообщил, что в наступлении участвуют польские и англоговорящие наемники.

По его словам, сейчас в регионе продолжаются боевые действия. В комментарии РИА Новости Стремоусов отметил, что российская армия сдерживает атаки противника и удерживает линию обороны.