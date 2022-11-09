В Москве умерла девочка, которую мать выбросила из окна квартиры на 11 этаже

Умерла годовалая девочка, которую мать, по версии следствия, выкинула из окна квартиры на 11 этаже.

"Девочка скончалась в больнице. Действия матери подлежат квалификация по пункту "в" части второй статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетнего ребенка")", - сообщает прокуратура Москвы.

Напомним, ранее в прокуратуре заявили о том, что утром 8 ноября 26-летняя мать выбросила свою годовалую дочку из окна квартиры 11 этажа жилого дома на Сумском проезде Москвы. Пострадавшую госпитализировали. По факту покушения на убийство малолетней было возбуждено уголовное дело, однако после смерти ребенка оно переквалифицировано.