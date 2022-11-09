09 Ноября 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу

В столкновении грузовика и маршрутки в Екатеринбурге пострадали несколько человек

В Екатеринбурге выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадали пассажиры маршрутки.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось вечером 8 ноября на улице Металлургов: столкнулись маршрутный автобус 043 и грузовой автомобиль MAN. Предварительно установлено, что шофер автобуса врезался в грузовик, ехавший в попутном направлении.

По данным надзорного ведомства, пострадали пять пассажиров автобуса, двое из которых с различными травмами обратились в больницы. Точные обстоятельства ДТП будут установлены в ходе административного расследования, проводимого органами полиции. Прокуратура уже взяла его на контроль.

Кроме этого, ведомство даст правовую оценку соблюдению законодательства о перевозке пассажиров транспортной компанией, которая обслуживает маршрут 043. Также будет проверено соблюдение законодательства о норме рабочего времени и отдыха водителей автобусов.

ДТП на ул. Металлургов около дома № 16а(2022)|Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД Екатеринбурга, за рулем автобуса "Форд Транзит" находился 67-летний мужчина со стажем вождения в 24 года. Водитель пояснил, что хотел перестроиться на соседнюю полосу и обогнать грузовик, но не рассчитал безопасность маневра.

В момент аварии в салоне находилось 11 пассажиров. По сведениям Госавтоинспекции, пострадали трое: девушка 21 года, женщина 47 лет и мужчина 44 лет. С различными травмами они были доставлены в больницу.

Грузовым автомобилем MAN управлял 55-летний мужчина со стажем вождения в 27 лет. Он рассказал, что в заднюю часть его грузовика неожиданно въехал автобус.

Как добавили в ГИБДД, сотрудниками отделения технического надзора изучена путевая документация водителя автобуса. Нарушений при перевозке пассажиров не выявлено.

Теги: автобус, грузовик, ДТП, прокуратура, ГИБДД, Екатеринбург



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