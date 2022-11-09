Авиакомпания «Россия» начала применять отечественное метеорологическое ПО

Авиаперевозчик "Россия" первым начала использовать российское программное обеспечение для агрегации метеорологических данных и использования их для планирования рейсов и непосредственно в полете.

Это поможет авиакомпании экономить до 3% топлива. ПО обновляет информацию каждые шесть часов, что позволяет повысить топливную эффективность. В процессе задействованы только российские компании.

Данные Росгидромета будут интегрироваться в бортовой планшет пилотов. Программное обеспечение создано "Аэрософтом", навигационную базу для него поставляет "Центр аэронавигационной информации", метеорологическая информация поступает от Росгидромета по специально созданному каналу связи.

Ранее использовалось зарубежное ПО, отечественное показало себя не только не хуже, но и по многим параметрам точнее, сообщает ТАСС.

Напомним, по итогам 2022 года авиакомпании России смогут перевезти за рубеж в 1,5 раза больше пассажиров, чем планировали весной, — 16,6 млн человек против 10 млн.