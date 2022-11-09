"Единая Россия" предложила поправки к проекту бюджета почти на 60 млрд рублей

09 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Минобороны объявило об окончании мобилизации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

"Единая Россия" предложила поправки к проекту бюджета почти на 60 млрд рублей

Фракция "Единая Россия" подготовила поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2023–2025 гг. в совокупности на 58,9 млрд руб.

Об этом следует из предложения партии. Большую часть из этой суммы – 35,5 млрд руб. – предлагается направить на увеличение финансирования по отдельным направлениям в 2023 году. "ЕР" предлагает внести поправки в расходы на национальную экономику, социальную политику, образование, культуру, межбюджетные трансферты. Значительная часть из них касается поддержки сельского хозяйства.

В следующем предлагается увеличить субсидии на комплексное развитие сельских территорий на 8 млрд руб., субсидии "Росагролизингу" – на 1,5 млрд, субсидии на мелиорацию – на 1 млрд, гранты на научно-технические проекты в агропромышленном комплексе в 2023–2025 гг. – на 1 млрд ежегодно, сообщают "Ведомости".

Минфин и Минобороны определили, сколько денег требуется на ведение специальной военной операции. Сумма относится к секретным статьям бюджета, но, по словам министра финансов Антона Силуанова, "здесь всё заложено, в том числе и закупка необходимого обмундирования". 

Теги: Единая Россия, бюджет



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети