"Единая Россия" предложила поправки к проекту бюджета почти на 60 млрд рублей

Фракция "Единая Россия" подготовила поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2023–2025 гг. в совокупности на 58,9 млрд руб.

Об этом следует из предложения партии. Большую часть из этой суммы – 35,5 млрд руб. – предлагается направить на увеличение финансирования по отдельным направлениям в 2023 году. "ЕР" предлагает внести поправки в расходы на национальную экономику, социальную политику, образование, культуру, межбюджетные трансферты. Значительная часть из них касается поддержки сельского хозяйства.

В следующем предлагается увеличить субсидии на комплексное развитие сельских территорий на 8 млрд руб., субсидии "Росагролизингу" – на 1,5 млрд, субсидии на мелиорацию – на 1 млрд, гранты на научно-технические проекты в агропромышленном комплексе в 2023–2025 гг. – на 1 млрд ежегодно, сообщают "Ведомости".

Минфин и Минобороны определили, сколько денег требуется на ведение специальной военной операции. Сумма относится к секретным статьям бюджета, но, по словам министра финансов Антона Силуанова, "здесь всё заложено, в том числе и закупка необходимого обмундирования".