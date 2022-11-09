09 Ноября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Российские авиакомпании смогут перевезти за рубеж в полтора раза больше пассажиров, чем планировали

По итогам 2022 года авиакомпании России смогут перевезти за рубеж в 1,5 раза больше пассажиров, чем планировали весной, — 16,6 млн человек против 10 млн.

При этом на внутренних рейсах достичь заявленного показателя, скорее всего, не удастся. Согласно прогнозам, этот показатель составит 77,9 млн вместо 90 млн. В целом пассажиропоток по итогам года ожидается чуть меньше установленной главой государства планки в 100 млн человек.

Замминистра транспорта Игорь Чалик ранее заявил, что это связано с длительным закрытием 11 аэропортов юга страны. Эксперты сочли показатели достойными в условиях санкций. По словам специалистов, при сохранении дефицита "чистого" флота и запрета на полеты в Европу объемы перевозок в 2023 году будут сопоставимы с текущим годом, сообщают "Известия".

Напомним, авиакомпании России вывели из иностранных реестров 87 импортных авиалайнеров. Это вдвое больше, чем было в марте, когда тогда глава Минтранса Виталий Савельев говорил о наличии 44 "чистых" зарубежных самолетов.

Теги: авиация, авиакомпании,



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