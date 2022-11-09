Стало известно о риске дефицита текилы, бурбона и коньяка на Новый год

Менее чем за два месяца до Нового года оптовые и розничные продавцы алкоголя начали фиксировать нехватку популярных брендов спиртных напитков, которые раньше завозились из-за рубежа.

Как заявил директор по развитию компании Ladoga Дмитрия Исаченкова, в текущих предновогодних закупках магазинов и ресторанов спрос ощутимо вырос на игристые вина, французский коньяк и шотландский виски. Большую долю в этих категориях занимали иностранные бренды, ушедшие с рынка. "…Мы едва успеваем привезти, провести проверку лаборатории, растаможку и оклейку [акцизными] марками, как в течение пары дней товар расходится на квоты и уезжает по клиентам", — заявил Исаченков. Для удовлетворения спроса компания в четыре раза нарастила поставки продукции из Шампани и коньячной продукции, виски — на 70%.

Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин сообщил, что в категории шампанского (такими могут считаться только напитки из французского региона Шампань) будет определенный недобор по брендам. "В первую очередь, конечно, это Moët & Chandon, Piper-Heidsieck, Louis Roederer — этого всего не будет, и нужно будет думать о том, чем их заменить", — отметил он.

Поставки шампанского в Россию продолжают небольшие французские хозяйства — рекольтанты (производители, которые работают только со своим виноградом), которые в меньшей степени интересуются внешнеполитической ситуацией, но это не решит проблему, подчеркивает Липилин.

В крепком алкоголе товарные запасы участников рынка по наиболее востребованным у потребителей категориям практически закончились, сообщил генеральный директор Крымской водочной компании Виктор Злотницкий. Он отмечает, что это касается таких напитков, как виски, ром, джин и французский коньяк, крупнейшие мировые производители которых официально заявляли об уходе с российского рынка.

Виски — не самый ходовой новогодний напиток, но многим торговым сетям и ресторанам в этом году придется искать на рынке либо остатки брендов Macallan, Johnnie Walker, Chivas Regal, либо варианты параллельного импорта, или переключаться на поставки от небольших производителей Шотландии, говорит Липилин. Из значимых потерь для рынка он отмечает ликер Baileys, который занимал существенную долю рынка, сообщает РБК.