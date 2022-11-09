Опрос: 55% россиянок называют семью и отсутствие заинтересованности в бизнесе препятствием для карьерного роста

55% россиянок называют среди факторов, которые сдерживают их при продвижении по службе, приоритет развития семейной жизни (31%) и отсутствие личной заинтересованности в развитии бизнеса (24%).

Согласно исследованию "Совкомбанка", которое он провел среди 3000 своих сотрудниц, среди прочих барьеров опрошенные также выделили сложившиеся стереотипы (13,1%) и индивидуальные особенности каждого (11%). Бизнес-коуч Анастасия Желудкова считает, что в бизнесе в топ-менеджменте мужчин больше, так как они "лучше отвечают за стратегию, за развитие, за масштабирование, за продажи". Но есть определенное разделение: женщины, по ее мнению, на руководящих должностях лучше отвечают за операционную и кадровую деятельность, "хорошо работают с командой".

Как заявил председатель думского комитета по труду Ярослав Нилов (ЛДПР), дискриминация по половому признаку запрещена законом, но любой работодатель принимает те или иные кадровые решения, исходя из своих внутренних устоев и ощущений. Но проблема женского кадрового роста характерна для России, отмечают эксперты, добавляя, что проблема "стеклянного потолка" характерна для любой сферы деятельности.

Зампреда Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков сообщил, что это проявляется не только в продвижении по службе, но и в вопросе повышения заработной платы: "Не секрет, что разница в зарплатах мужчин и женщин на сопоставимых должностях может достигать 20% (на госслужбе она составляет около 14%", сообщают "Ведомости".