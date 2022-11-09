Правоохранители расследуют хищение 1,5 млрд рублей в рамках гособоронзаказа

1,5 млрд руб. могли быть похищены при обустройстве военного городка университета радиоэлектроники в городе Череповце Вологодской области — филиале Военной академии Минобороны.

Правоохранительные органы расследуют причастность гендиректора московского ООО "СтройПроект" Кирилла Крупенченко к этому преступлению в рамках выполнения государственного оборонного заказа. В 2013-2017 годах государство выделило 5,5 млрд руб. на строительство общежития, библиотеки и чайной для курсантов. Как оказалось, около трети этой суммы было потрачено "не на те цели".

Большая часть госзаказа в оборонке закрыта, этим объясняются сложности контроля со стороны правоохранительных органов. МВД может проверить военные заказы только в присутствии военной контрразведки, а та не всегда оперативно реагирует на такие сигналы.

Потратить бюджетные деньги нецелевым способом может только тот, кто ими владеет. В данном случае деньгами владел ФГУП "Спецстройтехнологии", а ООО "СтройПроект" был простым исполнителем.

Подрядчик строительства чайной и общежития — ФГУП "Спецстройтехнологии" при Спецстрое России — за минувшие годы пережил коррупционный скандал, после чего поменял название и директора. Его прежний руководитель Александр Никитин был задержан в апреле 2018 года следователями ГСУ СКР и обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями при возведении хранилищ для ракетного топлива космодрома Восточный, сообщают "Известия".