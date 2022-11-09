Хакеры взломали еще один сервис "Газпром-медиа"

"Проукраинские" хакеры похитили данные пользователей подконтрольного "Газпром-медиа" сервиса вертикальных видео Yappy.

В открытом доступе оказались таблицы на 2 млн строк, которые содержат ФИО, номера сотовых телефонов, даты рождения и другие данные пользователей сервиса. Как предполагается, злоумышленники получили доступ к данным через аккаунт одного из администраторов сервиса.

Утекшая база актуальна на 1 июля.

"Газпром-медиа" объявил о запуске социальной сети Yappy в сентябре 2021 года. Она ориентирована на российских блогеров до 35 лет и разработана на основе приложения "Ямолодец", купленного компанией в 2020 году. Популярность платформы начала расти на фоне ухода с российского рынка зарубежных соцсетей из-за военных действий на Украине и блокировок. В июле "Газпром-медиа" заявил, что в первом полугодии ежемесячная аудитория платформы превысила 4 млн пользователей, а объем контента вырос более чем втрое, сообщает "Коммерсант".

В мае масштабной атаке подвергся другой сервис подконтрольный "Газпром-медиа" - Rutube. Он оставался недоступен почти двое суток.