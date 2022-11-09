Регионы РФ начали переориентировать легпром под нужды армии

Российские регионы начали переориентировать легкую промышленность под нужды армии.

Субъекты, на которых находятся производства оборонно-промышленного комплекса, нарастили объемы выпуска. Так, в Крыму мощность поставок увеличилась на 35–40%, а в Марий Эл в пять раз выросло количество предприятий ОПК.

В основном речь идет о выпуске носилок, спальных мешков, экипировки и берцев. Как говорят эксперты, практически в каждом регионе есть производство вещей и обуви, поэтому создается впечатление, что выпускают в основном эту продукцию. Хотя на самом деле фокус — на тяжелом машиностроении, сообщают "Известия".

Ранее вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что работы по гособоронзаказу идут с опережением графика, это необходимо для решения задач в рамках военной операции на Украине.