09 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

Регионы РФ начали переориентировать легпром под нужды армии

Российские регионы начали переориентировать легкую промышленность под нужды армии.

Субъекты, на которых находятся производства оборонно-промышленного комплекса, нарастили объемы выпуска. Так, в Крыму мощность поставок увеличилась на 35–40%, а в Марий Эл в пять раз выросло количество предприятий ОПК.

В основном речь идет о выпуске носилок, спальных мешков, экипировки и берцев. Как говорят эксперты, практически в каждом регионе есть производство вещей и обуви, поэтому создается впечатление, что выпускают в основном эту продукцию. Хотя на самом деле фокус — на тяжелом машиностроении, сообщают "Известия".

Ранее вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что работы по гособоронзаказу идут с опережением графика, это необходимо для решения задач в рамках военной операции на Украине.

Теги: легпром, армия, спецоперация



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