09 Ноября 2022
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Спорт В России
Фото:kurganobl.ru

Всемирный боксерский совет исключит российских и белорусских спортсменов

Всемирный боксерский совет (WBC) исключит спортсменов из России и Белоруссии из рейтингов организации.

Как сообщил президент WBC Маурисио Сулейман, совет выступает за мир, отметив, что российские и белорусские боксеры могут подать прошение о пересмотре данного решения в зависимости от связей спортсменов с РФ.

В рейтингах WBC находятся россияне Евгений Тищенко, Магомед Курбанов, Мурат Гассиев, Евгений Романов, Шигабудин Алиев, Руслан Файфер, Алексей Папин, Сергей Ковалев. Также россиянин Артур Бетербиев является обладателем поясом полутяжелого дивизиона, сообщает РБК.

Ранее совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) проголосовал за отмену предыдущего своего решения и допуск боксёров России и Белоруссии к соревнованиям IBA с немедленным вступлением в силу.

Теги: бокс, спорт, спортсмены, боксеры



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Ранее 05.10.2022 14:03 Мск Российские и белорусские боксеры допущены к международным соревнованиям - IBA


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