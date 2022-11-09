Названы возможные причины жесткой посадки Ми-2 в Костромской области

Причиной крушения Ми-2 в Костромской области, в результате которого погиб один человек, могли стать ошибка пилотирования или техническая неисправность.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, в настоящее время устанавливается точная причина аварийной посадки вертолета. При этом рассматриваются две версии — неисправность и ошибка пилотирования.

Напомним, на борту вертолета находились два пилота, два фельдшера и пациент – он скончался.