09 Ноября 2022
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Фото: Военное обозрение

Путин присвоил погибшему в зоне СВО священнику Михаилу Васильеву звание Героя России

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России погибшему в ДНР священнику Михаилу Васильеву.

"За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Васильеву Михаилу Владимировичу – протоиерею, клирику Московской епархии (посмертно)", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

О смерти Васильева стало известно 6 ноября. На сайте Московской патриархии сообщалось: "В зоне специальной военной операции на Украине при исполнении пастырских обязанностей погиб клирик Московской епархии, настоятель храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца – Патриаршего подворья при штабе Ракетных войск стратегического назначения в поселке Власиха (Московская область) протоиерей Михаил (Васильев)".

Будущий священник родился в 1971 г. Окончил МГУ имени Ломоносова и Академию Генерального штаба ВС РФ. Хиротонисан в сан диакона 7 марта 1998 г. епископом Бронницким Тихоном, в сан иерея – 27 апреля 1998 г. патриархом Алексием II. Награжден орденом Мужества, орденом преподобного Сергия Радонежского III степени, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Как священник участвовал в командировках в "горячие точки" и в миротворческих операциях в Косово, Боснии, Абхазии, Киргизии, на Северном Кавказе и в Сирии.

Буквально за неделю до смерти Васильев попал на новостные ленты из-за высказываний о женщинах, которые боятся отпускать на фронт своих единственных сыновей. "Каждой даме, в большинстве случаев, Господь попустил родить множество деток. Если дама, исполняя заповедь божию "плодитесь и размножайтесь", отказалась от искусственных средств прерывания беременности в самом широком спектре, то очевидно ребеночек у нее будет не один, а больше, в большинстве случаев. А значит ей не так больно и страшно будет, соответственно, с ними расставаться, пусть даже на время. Не так страшен черт, как его малюют. Бог не выдаст, свинья не съест", - заявил священник. 

Теги: протоиерей михаил васильев, владимир путин, герой россии, посмертно



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